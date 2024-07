Cazul femeii care a decedat după o intervenție chirurgicală la spitalul Repromed din Chișinău: Ce spune chirurgul care a operat-o

19:20

Terenul ex-stadionului republican din Chișinău, pe care SUA intenționează să-și construiască noua ambasadă din Republica Moldova, va fi vândut Statelor Unite pentru 18 milioane de euro. De asemenea, SUA va rambursa cheltuieli de până la 7,5 milioane de euro aferente transferului lotului de teren cu posesia vacantă, inclusiv orice plăți legate de expropriere, și eliberării […]