Orice politici publice elaborate trebuie consultate cu societatea civilă, consideră reprezentanții mai multor ONG-uri

Netflix continuă să-şi crească numărul de abonaţi şi veniturile, după decizia de a bloca partajarea conturilor Numărul abonaţilor Netflix a crescut cu 16,5% de la an la an în ultimul trimestru, încă un semn că decizia de a bloca partajarea parolelor a fost cea corectă pentru business, transmite News.ro. La nivel global, serviciul american de streaming are acum peste 277 de milioane de abonaţi. Compania spune că versiunea cu reclame are deja 45% dintre abonaţii din ţările unde aceasta este dispon...