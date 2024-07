Filmul crimei din Brăila. Medicul stomatolog din R. Moldova, omorât în 33 de secunde. Cum a încercat suspectul să-și acopere urmele

Doctorița din Brăilă a fost ucisă în doar 33 de secunde. Sunt noi informații transmise de anchetatori. Medicul stomatolog ar putea fi victima unei crime la comandă, scrie Digi24.RO. Suspectul este bărbat de 39 de ani din Brăila, căsătorit și are 4 copii. Acesta are un trecut infracțional bogat în Germania și Franța, inclusiv fapte de furt cu violențe și uz de armă. A fost eliberat în acest an pe 24 martie. În ziua crimei a plecat de la Galați cu un taxi și a mers direct la cabinetul stomatologic...

