Un cetățean georgian de 21 de ani, reținut pe aeroportul din Chișinău la începutul lunii, a fost inculpat de un juriu federal în Statele Unite sub acuzația că planifica atacuri în masă și crime motivate de ură împotriva comunității evreiești și altor minorități etnice, la New York. Departamentul american al Justiției a spus la 17 iulie că Michail Chkhikvishvili plănuia să distribuie bomboane otrăvite copiilor evrei în cartierul Brooklin din New York în preajma Anului Nou și, deghizat în Moș Cră...