A fost reținut suspectul crimei din Brăila, care ar fi omorât-o pe medicul stomatologic din R. Moldova

Donald Trump, 78 de ani, a avut, duminică, prima apariție publică după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat care a avut loc în timpul unui miting electoral desfășurat în Pennsylvania, scrie stirileprotv.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Trump a ajuns, duminică, în Milwaukee, acolo unde urmează să fie nominalizat oficial drept candidatul republican la …