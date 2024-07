Horoscop 21 iulie – Luna Plină aduce de toate pentru zodii

12:30

Ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, trebuie să demisioneze! Declarația sa la una din emisiuni că în Moldova nu există grupări criminale organizate e o bătaie de joc, declară Renato Usatîi. Asta în condițiile în care aceeași televiziune, dar și altele dau cu regularitate știri despre arestări pentru trafic de droguri, despre liderul grupării criminale Machena […]