ULTIMA ORĂ: Presupusul criminal al dentistei din Brăila a fost prins de polițiști. Unde se afla

O veste bună, pentru Moldova și în special pentru cei peste 700 000 de oameni ai pământului!, susține Andrei Nastase. Datorită presiunii puse de noi și de experți, Guvernul, în tăcere a renunțat la inițiativa rușinoasă și aberantă prin care voia să introducă TVA de 20% la arenda terenurilor agricole, o măsură proastă care afecta […]