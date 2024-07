(video) Imagini incredibile! Proprietarul singurului Ram TRX din țară ”căuta să calce un alt șofer”

15:10

După 21 de ani, parteneriatul TV dintre Jeremy Clarkson (64, Richard Hammond (54) și James May (61) s-a încheiat definitiv. La începutul acestui an, când a fost difuzată penultima ediție specială The Grand Tour, toți cei trei au dat de înțeles că nu vor mai lucra împreună. O ultimă emisiune specială, filmată deja în Zimbabwe, […] Articolul Istoria a ajuns la final! Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May nu vor mai avea emisiuni comune apare prima dată în Autoblog.md.