Starea lui Biden, testat pozitiv pentru Covid, s-a „ameliorat semnificativ”

11:00

Producătorii de șampanie din Franța vor mai puțini struguri, după o scădere cu 15% a vânzărilor de șampanie Producătorii de şampanie din Franţa au cerut ieri o diminuare a cantităţii de struguri recoltate în acest an, după ce vânzările de şampanie au scăzut cu peste 15% în prima jumătate a acestui an, pe măsură ce consumatorii au strâns cureaua într-un context economic incert. În primele şase luni ale acestui an, producătorii de şampanie din Franţa au livrat un număr de 106,7 milioane de sticle...