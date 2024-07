O fostă deputată ucraineană a murit la spital, după ce a fost împușcată de un necunoscut 

13:30

Diana Iovanovici-Şoşoacă, cunoscută în special pentru mesaje pro-ruse și care în urma alegerilor din 9 iunie a devenit europarlamentar din partea Partidului SOS România, a fost dată afară din Parlamentul European după ce a provocat un scandal. S-a întâmplat în timpul ședinței la finalul căreia se va decide dacă Ursula von der Leyen rămâne președinta […] The post Şoşoacă, dată afară din Parlamentul European după ce a provocat un scandal: „I-a enervat rău de tot icoana” (VIDEO) appeared first on NewsMaker.