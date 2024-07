Vezuviul nu este singurul vinovat: arheologii au descoperit un alt motiv care a dus la dispariția orașului Pompei

Victimele care au pierit in Pompei dupa eruptia devastatoare din 79 d.Hr. a Muntelui Vezuviu ar fi putut fi ucise de un cutremur petrecut simultan, au sugerat cercetarile.Cercetatorii au dezbatut de zeci de ani daca o activitate seismica a avut loc in timpul eruptiei Vezuviului din sudul Italiei in urma cu aproape 2.000 de ani si nu chiar inainte de aceasta, asa cum a scris Pliniu cel Tanar in

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md