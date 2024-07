Admitere 2024-2025: Construiește-ți viitorul cu Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

18:00

Michail Chkhikvishvili, liderul unei grupări extremiste, care plănuia să ucidă copii evrei în New York, SUA, a fost arestat la Chișinău, pe 6 iulie. Informația a fost confirmată pentru NM de Diana Fetco, șefa Secției comunicare și protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP). Diana Fetco a precizat că individul se află în custodia […] The post Liderul unei grupări extremiste, care plănuia să ucidă copii evrei în SUA, arestat la Chișinău. Precizările IGP appeared first on NewsMaker.