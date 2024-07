Un fost angajat SIS ajunge în fața judecătorilor: riscă până la 6 ani de închisoare 

16:10

Începând cu noul an școlar, părinții din Moldova vor putea colecta bani pentru grădinițe sau școli în mod oficial și direct – prin sistemul guvernamental de plată electronică MPay. Taxele, conform proiectului elaborat de Ministerul Educației și aprobat astăzi de Guvern vor fi voluntare și anonime. NM a aflat cum se vor putea face donațiile […] The post Taxele școlare vor putea fi plătite acum și prin MPay. Banii pentru școli și grădinițe vor fi colectați oficiali, benevol și anonim appeared first on NewsMaker.