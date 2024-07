Ce a provocat „cea mai mare pană IT din istorie” şi cât va dura repararea acesteia. Explicaţia din spatele problemei

12:30

Lira sterlină a depăşit miercuri nivelul de 1,30 dolari pe unitate, pentru prima dată în ultimul an, investitorii anticipând o perioadă de politici favorabile creşterii economice şi de stabilitate politică sub noul guvern laburist. Moneda britanică crescut cu 0,5% faţă de dolarul american, la 1,303 de dolari pe unitate, atingând cel mai înalt nivel din […]