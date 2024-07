Zelenski: „Faza fierbinte a războiului cu Rusia se poate încheia anul acesta dacă Occidentul rămâne puternic”

19:20

Liderul Partidului Nostru și fostul primarul al mun. Bălți, Renato Usatîi, va candida la alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Anunțul a fost făcut joi, 11 iulie, într-un briefing de presă. „Eu am agenda mea, care coincide cu agenda cetățenilor Republicii Moldova. Ca să fie clar, Renato Usatîi va participa la … video | Usatîi și-a anunțat candidatura la prezidențiale. Ce îi răspunde lui Dodon în privința susținerii lui Stoianoglo