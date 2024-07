Starea copilului de 6 ani, care a supraviețuit după ce a fost electrocutat într-un parc din Chișinău

10:20

Un bărbat de 31 de ani s-a tamponat cu mașina într-un parapet de protecție din Căușeni, în noapte de 16 iulie. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Ugență (IGSU) au intervenit la fața locului pentru descarcerare, întrucât bărbatul rămase blocat sub parapet. Acesta a fost extras în stare conștientă și preluat de o echipă de