NM Espresso: Despre ambițiile prezidențiale ale Nataliei Morari, Sandu la Summitul European în Marea Britanie și noile reguli pentru examenele școlare

08:40

Guvernul Republicii Moldova intenționează să revizuiască și să aprobe Strategia Națională de Apărare pentru următorii 10 ani. NM vă spune ce sarcini va avea armata moldovenească în următorul deceniu „Riscul existențial” Strategia enumeră amenințările la adresa securității Moldovei. Una dintre ele este războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în special posibila extindere a operațiunilor militare în regiunea […] The post Federația Rusă, amenințarea nr.1 pentru Moldova? Ce prevederi noi conține Strategia Națională de Apărare a țării și ce legătură au cu aceasta NATO și neutralitatea appeared first on NewsMaker.