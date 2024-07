Cursul valutar oficial la 19.07.2024

13:30

Pe parcursul anului trecut, s-a înregistrat o creștere semnificativă a serviciilor de roaming bilateral între Republica Moldova și România. Conform unui raport, s-au înregistrat 6 milioane de zile de roaming activ, cu o creștere de 33% față de anul precedent, transmite IPN. Raportul a fost elaborat de către Agenția Națională...