Compania Energocom anunță că temperaturile extreme din ultimele zile au dus la o cerere sporită de energie electrică pe piața internă, iar surplusul necesar este achiziționat de pe bursa română OPCOM. În context, Energocom îndeamnă oamenii să consume rațional energia electrică. De exemplu, să pornească electrocasnicele de care nu au neapărat nevoie, precum mașina de ... Temperaturile caniculare pun presiune pe consumul de enerie electrică în Moldova – De unde este achiziționat surplusul de electricitate The post Temperaturile caniculare pun presiune pe consumul de enerie electrică în Moldova – De unde este achiziționat surplusul de electricitate appeared first on Politik.