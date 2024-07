Doi copii au fost electrocutați în timp ce se jucau într-un parc din capitală. Unul dintre minori a decedat

14:40

Liderii țărilor europene și-au dat întâlnire la cel de-al patrulea summit al Comunității Politice Europene (CPE), găzduit de prim-ministrul britanic, Keir Starmer, la Palatul Blenheim. Reuniunea de joi, 18 iulie, este dedicată securității pe continentul european, dar și rezilienței Moldovei, spune Maia Sandu, aflată în Marea Britanie. I’m honored to join European leaders at the...