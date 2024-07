Doi copii au fost electrocutați în timp ce se jucau într-un parc din sectorul Botanica. O fetiță de 11 ani a decedat

19:30

Rata de promovare a examenelor de absolvire a gimnaziului in Republica Moldova este în descreştere. Surprinzător e că in urma reverificărilor s-au identificat erori de notare in unele scoli iar rata de promovabilitate a scăzut si cu 30%. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat organizarea unei sesiuni suplimentare pentru a oferi încă o şansă elevilor.