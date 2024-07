O fetiță de 11 ani a murit după ce s-a electrocutat într-un parc din sectorul Botanica al capitalei

08:30

Uniunea Europeană și Moldova Roberta Metsola a fost realeasă în funcția de președintă a Parlamentului European. Ea este europarlamentar din Malta, reprezintă Partidul Popular European. 562 de europarlamentari s-au exprimat în favoarea candidaturii ei. Maia Sandu a felicitat-o pe Metsola pentru păstrarea funcției și și-a exprimat speranța pentru continuarea cooperării. Acest mal și celălalt Nu există contradicții puternice între locuitorii de pe malul drept și cel stâng al Nistrului. Cel puțin, asta arată un sondaj al opiniei […]