Nico Williams s-a decis: vrea la Barcelona! Care e singurul impediment în calea transferului

Natalia Morari se vrea președinte; Va candida independent la prezidențiale Jurnalista Natalia Morari anunță că va candida independent la alegerile prezidențiale din toamnă. Despre aceasta a anunțat cu puțin timp în urmă, în cadrul unui briefing. „Mi-am dedicat anii activi slujind vouă - cinstit, devotat, sincer. Am greșit împreună cu voi și am adus la putere pe cei care astăzi distrug țara noastră. Vreau să corectez această greșeală. Trăiesc aici și nu mai am 10 ani să aștept, la fel ca voi toți...