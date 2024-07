Premierul Recean a discutat cu fermierii din sudul țării despre starea culturilor de câmp – „Căutăm resurse financiare pentru a sprijini agricultorii”  

11:00

Instituțiile de învățământ profesional tehnic au început de astăzi, 15 iulie 2024, concursul de admitere. În acest an elevii pot opta pentru unul dintre cele peste 12.000 de locuri bugetare sau cele circa 7000 de locuri cu achitarea taxei de studii, informează Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Din numărul total de locuri cu finanțare de ...