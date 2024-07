Studiul de fezabilitate pentru viitorul stadion național va costa 10 mln de lei. Când va fi gata

10:10

Holdingul inovator Grafit, fondat în Republica Moldova acum mai bine de 20 de ani, în 2003, continuă să-și extindă orizonturile pe arena internațională. Recent, holdingul a anunțat deschiderea unei reprezentanțe în orașul Buenos Aires, capitala Argentinei. Aceasta este a șasea țară din lume, pe lângă Germania, Elveția, SUA, Filipine și Bulgaria, în care Grafit deschide o reprezentanță oficială. Oficiul central al holdingului se află în Chișinău, capitala Republicii Moldova. «Conform […] The post Mândria Moldovei: Holdingul inovator Grafit se extinde pe piața mondială appeared first on NewsMaker.