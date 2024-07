Andrei Usatîi, fost ministru al sănătății, achitat în dosarul privind gajarea unor spații ale Spitalului Republican

08:30

Impozitele pe clădirile abandonate și pe terenurile agricole necultivate ar putea crește cu până la 300% în Moldova. Acest lucru este prevăzut în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2025. Experții califică această măsură drept una bună, dar se îndoiesc de eficacitatea ei. Autoritățile locale ar putea primi permisiunea de a majora până la 300% cotele impozitului […]