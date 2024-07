Fără numerar în școli și grădinițe. Donațiile în instituțiile de învățământ vor fi trecute prin trezoreria statului

11:30

Republica Moldova a semnat luni Acordul UE privind achizițiile publice comune pentru a aprofunda cooperarea cu UE în domeniul sănătății, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Astfel, Moldova a devenit a 38-a țară care semnează acest acord, fiind cea de-a șasea țară candidată la UE care devine parte a acordului, scrie G4Media.