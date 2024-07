O pată de petrol de 220 de kilometri s-a format în Marea Roșie după ce rebelii Houthi au bombardat un petrolier

16:00

My StarNet – totul într-o singură aplicație! StarNet, unul dintre liderii în furnizarea de servicii de Internet și Televiziune, anunță lansarea aplicației – My StarNet! Aceasta oferă utilizatorilor controlul total asupra serviciilor, direct de pe telefonul mobil. My StarNet este o aplicație intuitivă și ușor de utilizat, creată special pentru clienții StarNet. Prin intermediul aplicației pot fi vizualizate toate serviciile de Internet, Televiziune, Telefonie Fixă și Supraveghere Video, accesate...