Debut de senzație pentru echipa Petrocub Hâncești în cupele europene – Elevii lui Andrei Martin s-au calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor

Novak Djokovic va juca pentru a 10-a oară finala la Wimbledon, după ce s-a calificat și la ediția din acest an în ultimul act al Grand Slam-ului londonez. Nole s-a impus în minimum de seturi în fața lui Lorenzo Musetti, la capătul unui meci în care sârbul a fost în control în majoritatea timpului. Novak Djokovic se califică pentru a 6-a oară consecutiv în finala de la Wimbledon – Sârbul îl va întâlni pe Carlos Alcaraz, în reeditarea finalei de anul trecut, când ibericul a avut câștig de cauză