China şi Rusia au început exerciţii navale cu muniţie reală în Marea Chinei de Sud

Vineri noapte (12 iulie), atmosfera a fost în delir la festivalul Beach, Please! 2024, considerat cel mai mare eveniment urban din sud-estul Europei și o adevărată atracție estivală pentru tineri, desfășurat la Costinești, România. Printre artiștii care au urcat pe scenă s-a numărat și Inna, care a captat atenția publicului, într-o ținută senzuală, scrie Can Can.