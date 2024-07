Asociația Judecătorilor condamnă și cere respingerea tentativei de imixtiune în procesul decizional al CSM

14:30

Valul de caniculă se resimte în aproape toată Europa. În Italia, 12 oraşe sînt sub Cod Roşu de caniculă. Temperaturile sînt irespirabile, iar autorităţile i-au sfătuit pe localnici dar şi pe turişti să evite deplasările între orele 10:00 și 16:00."Tocmai am ajuns la Roma și chiar ne simțim de parcă am fi într-un cuptor, cu un uscător de păr îndreptat spre noi", a spus un turist.Şi în Turci