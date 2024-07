Marea Britanie devine prima țară din Europa care comercializează carne artificială pentru animale de companie

10:20

Un penthouse din New York s-a vândut pentru 135 de milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpă locuință achiziționată în Manhattan în acest an, potrivit Bloomberg. Apartamentul pe cinci etaje, situat deasupra clădirii istorice Crown Building de pe Fifth Avenue, a fost vândut ca spațiu nefinisat, responsabilitatea finalizării acestuia revenindu-i cumpărătorului. Tranzacția depășește achiziția de 115 […]