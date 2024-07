Încă un candidat la prezidențiale – Fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah a anunțat că va candida la alegerile din toamnă

15:40

Comerțul Republicii Moldova, deja al doilea an, stagnează. Exporturile moldovenești în 2023 au înregistrat scădere, iar datele din primul trimestru al acestui an arată că sunt în continuă scădere. Puternic au scăzut exporturile de bunuri, iar în ultima jumătate de an stagnează și exportul de servicii, spune Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul ...