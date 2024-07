Producţia mondială de bere scade pe fondul unei supraoferte de hamei

13:20

Achită-ți utilitățile mai simplu și comod! Aplicația maibank are o nouă interfață de achitare a facturilor Pentru că ne dorim să ai o experiență și mai simplă în achitarea și gestionarea facturilor lunare în aplicația maibank, am îmbunătățit interfața și am redus numărul de pași necesari pentru plățile utilităților. Iată noutățile din secțiunea de achitare a utilităților în maibank: · plățile pot fi efectuate mai simplu, în doar câțiva pași rapizi; · facturile salvate anterior în „Șabloane" sunt...