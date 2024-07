(VIDEO) Renato Usatîi spune că poliția l-ar fi identificat pe ucigașul din sectorul Rîșcani: „În aceeași zi el a părăsit țara cu un microbuz Chișinău-Iași”

11:50

„Timp de un an am pierdut Drochia, Edineț, Fălești și Vulcănești. Anume atâția oameni locuiesc în aceste orașe - 69.000 de persoane. Anume cu acest număr s-a redus populația Republicii Moldova. Și toate astea într-un singur an. În anul viitor vor mai dispărea încă 3-4 orașe, apoi altele și altele. Măcar cineva înțelege tragedia situației?”. Este constatarea făcută de Veaceslav Platon, care a făcut o analiză a migrației masive din Republica Moldova în raport cu situația politică. „Autobuzul nostru zboară cu o viteză nebună spre prăpastie, iar șoferul și pasagerii au dat muzica la maxim și fac poze într-o veselie. Iar grupările criminale, adică oamenii deștepți, vor să înlocuiască șoferul. Acesta demult s-a lăsat de volan, merge prin autobuz și le spune tuturor cât el e de sincer. Că mai înainte mecanicii furau piesele, iar acum nu o mai fac. Câțiva pasageri văd catastrofa care se apropie și încearcă să ajungă la cârmă pentru a apăsa frânta. Dar ceilalți se năpustesc asupra lor cu țipete de genul „Șoferul nostru e cel mai bun”, ținându-i pe loc. Trăim ca într-o casă de nebuni, pacienții căreia au ajuns la putere. Nebunii sunt flămânzi, îngheață și o duc din greu, dar continuă să aducă osanale celor violenți. Pacienții văd ceea ce nu există. Ei văd vremurile bune, îi văd cinstiți pe Maia și Spînu, văd bunii și jusții procurori și judecători, văd reforme de succes. Și cel mai important. Aceștia văd viitorul luminos. Cei teferi s-au obosit să le tot explice că este doar o vedenie care nu există în realitate. De aceea, își fac în tăcere valizele și pleacă. Rămași singuri, nebunii se unesc tot mai mult și tot mai mult se conving că viziunea lor e adevărată și îi așteaptă o viață de vis. Doar că noi nu mai avem o Drochie, un Edineț, un Fălești și Vulcănești”, a scris Veaceslav Platon pe canalul său de Telegram.Populația Republicii Moldova a ajuns la nivelul anului 1953. În ultimii trei ani, a fost înregistrat cel mai negativ spor natural din istoria țării. Fiecare al patrulea moldovean are peste 60 de ani. Ultima dată când Republica Moldova a înregistrat atât de puține nașteri, precum în 2023, a fost cu 180 de ani în urmă, se arată într-o analiză făcută de expertul economic, Veaceslav Ioniță.