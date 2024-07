VIDEO „Cheltuieli de fată”… Vlada Boțan a ajuns cu zero lei în cont, cheltuind în 2 săptămâni „mai pe nimic”

10:20

„Gata, tamadaua s-o dus"! Aceasta a fost replica unui consilier din satul Negureni, raionul Telenești, acolo unde actorul Emilian Crețu dezvoltă mai multe proiecte sociale, cel mai nou fiind transformarea școlii din localitate într-o instituție independentă energetic. Primarul de Negureni, Ion Popa, care are și o relație de prietenie cu actorul, s-a arătat indignat de […]