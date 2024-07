Proiectele tehnice trebuie să fie gata și depuse la momentul oportun, de comun cu partenerii din România

21:50

Între noi, cât am stat la coada aia lungă și gălăgioasă din fața barului de pe terasa hotelului Iveria, inundată de un soare dogoritor, am vorbit doar în română. Flăcăii din spatele nostru ne-au auzit și au dat iama la masa noastră, înainte ca să ne punem cănile pe blatul ei oglindos, în care se înfigeau razele fierbinți ale soarelui, ca niște cuțite într-o ciozvârtă proaspăt tăiată. Ne-au strigat și ne-am întors spre ei, cu cănile de cafea în mâini. Ne-au înconjurat cât ai bate din palme și am...