Ambasadorul cu misiuni speciale al Ucrainei în dosarul transnistrean, Paun Rohovei pune cruce pe formatului „5+2” – Care ar fi cel mai eficient instrument de dialog între Chișinău și Tiraspol

Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) a reparat o porțiune pe traseul M5 Bălţi-Chişinău după ce plăcile de beton s-au ridicat de la temperaturile mari. ASD a informat că a fost reparată porțiunea de drum deteriorată pe traseul Bălţi-Chişinău, direcția spre capitală când au apărut denivelări periculoase, din cauza plăcilor de beton care s-au ridicat