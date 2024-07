Doi moldovence, exploatate sexual în Rusia. Doi bărbați din Ceadîr-Lunga au ajuns pe banca acuzaților

15:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Biden l-a confundat pe Zelenski cu Putin: de partea cui este? Canicula provoacă pagube. Moldova își reiterează sprijinul pentru Ucraina. Temperaturi extreme în plen: deputații s-au răcorit stropindu-se cu apă.