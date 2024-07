Ferestrele securizate: Armonia perfectă între stil și protecția casei

15:30

Numărul pasagerilor Aeroportului Internațional Chișinău crește din ce în ce mai mult. „Soluția este una singură: investiții serioase în aeroport. Din acest motiv, am anunțat că vom efectua cât mai curând studiul de fezabilitate pentru un nou terminal, parcare auto, pistă și alte tehnologii necesare pentru buna funcționare a aeroportului”, a anunțat ministrul Infrastructurii și … The post Aeroportul Chișinău, tot mai aglomerat. Spînu: Vom face curând studiul de fezabilitate pentru un nou terminal, parcare auto, pistă și alte tehnologii first appeared on ZUGO. Articolul Aeroportul Chișinău, tot mai aglomerat. Spînu: Vom face curând studiul de fezabilitate pentru un nou terminal, parcare auto, pistă și alte tehnologii apare prima dată în ZUGO.