Racheta Falcon 9 a companiei SpaceX suferă o defecţiune rară în spaţiu; Misiunea Starlink, în pericol

19:30

Comerțul Republicii Moldova stagnează al doilea an; Exporturile au scăzut puternic Comerțul Republicii Moldova stagnează deja al doilea an. Puternic au scăzut exporturile de bunuri, iar în ultima jumătate de an stagnează și exportul de servicii. Constatările aparțin expertului în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Veaceslav Ioniță. „În 2023 a fost înregistrată o scădere destul de pronunțată a exportului de bunuri, dar a fost înregistrată o ușoară...