Fostul viceguvernator al Băncii Naționale, Arcadie Albul, s-a stins din viață

09:20

Curtea Constituțională a declarat inadmisibile sesizările pentru controlul constituționalității Legii cu privire la implementarea parțială a votului prin corespondență. Sesizările fuseseră depuse de către deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și deputații afiliați fugarului Ilan Șor, notează IPN. Autorii celor două sesizări au contestat Legea privind implementarea parțială a votului prin corespondență, afirmând, în principal, că ... Curtea Constituțională declară inadmisibile sesizările opoziției privind votul prin corespondență – Nu are loc o restrângere a dreptului la vot, dar invers, o diversificare a metodelor de votare The post Curtea Constituțională declară inadmisibile sesizările opoziției privind votul prin corespondență – Nu are loc o restrângere a dreptului la vot, dar invers, o diversificare a metodelor de votare appeared first on Politik.