(FOTO) Un pensionar s-a înecat în Nistru după ce a înceart să se scalde în timp ce era beat

11:30

După mai mult de un an și jumătate, examinarea în instanța de judecată a dosarului „Stoianoglo”, în care sunt inculpați ex-procurorul general Alexandr Stoianoglo și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), va fi reluată. Se întâmplă după ce Curtea de Apel Chișinău a respins recursurile procurilor PCCOCS în privința […] The post După mai bine de un și jumătate, examinarea dosarului „Stoianoglo” va fi reluată. Decizia Curții de Apel Chișinău appeared first on NewsMaker.