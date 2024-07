De ce să pui un prosop umed pe aragaz. Rolul acestui truc te va surprinde total

11:00

De către Secția Investigații Criminalitate Transfrontalieră a Direcției regionale Nord a IGPF, sub conducerea Procuraturii or. Ocnița, în cadrul unei cauze penale au fost întreprinse un șir de măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penale, cu implicarea investigatorilor sub acoperire, în cadrul căreia a fost posibil de documentat activitatea criminală a unei grupări […]