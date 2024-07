VIDEO Mădălin Necșuțu, despre legătura Republica Moldova – România: Suntem în epoca de aur a relațiilor bilaterale

18:30

Situația scăpată de sub control a urșilor din România își are geneza într-o serie de măsuri legislative luate în urmă cu aproximativ 8 ani. Nici măcar după ce era evident că situația se agravează, iar numărul victimelor urșilor creștea, nu s-au luat măsuri rapide și eficiente. În momentul de față, situația urșilor din România este […]