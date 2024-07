Primul stat NATO care plănuiește să doboare rachete ruseşti deasupra Ucrainei.

08:50

Am avut o discuție foarte productivă cu domnul Jeffrey Kramb, consilier politic al Statelor Unite în cadrul reprezentanței diplomatice din Republica Moldova, declară Andrei Năstase. Am abordat situația geopolitică din regiune, provocările pe care le are țara noastră în prezent. Am discutat despre necesitatea consolidării democrației în Republica Moldova, dar și despre reformele pe care […] The post Andrei Năstase la întrevederea cu Jeffrey Kramb, consilier politic al Statelor Unite, a declarat că Moldova are nevoie de sprijin extern și de o cooperare eficientă appeared first on Omniapres.