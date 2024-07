Novak Djokovic se califică pentru a 6-a oară consecutiv în finala de la Wimbledon – Sârbul îl va întâlni pe Carlos Alcaraz, în reeditarea finalei de anul trecut, când ibericul a avut câștig de cauză

15:50

Una dintre versiunile examinate de poliție în cazul omorului cetățeanul turc este omorul la comandă executat de un killer bine pregătit. „Vorbim despre o reglare de conturi între grupări criminale din străinătate. Am văzut că au fost martori, dar care nu au avut de suferit, fiind foarte clar care a fost obiectivul acestui criminal", a ...