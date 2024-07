(video) Premieră la Goodwood: INEOS Grenadier Detour și alte șase prototipuri

15:10

Lanzante Limited, o companie britanică specializată în servicii de restaurare și dezvoltare de vehicule unice, nu lipsește nici în acest an de la Festivalul de Viteză de la Goodwood. An de an impresionează cu proiecte extraordinare. Unul pregătit pentru debut astăzi este uimitor: a reușit să aducă pe drumurile publice modelul Porsche 935! Amintim că […]