Serviciul Vamal prezintă regulile și condițiile de a introduce bunuri în Republica Moldova prin intermediul trimiterilor poștale

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează Programul estival pentru copii „Provocarea verii”, ediția a VI-a. Acesta are loc în perioada perioada 3 iunie – 27 iulie, iar genericul ediției din acest an este „ȘTIM la Bibliotecă”. Programul include trei componente: Citește. Cunoaște. Creează.