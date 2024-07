Parcursul european al Republicii Moldova și susținerea moldovenilor din Italia, discutate în cadrul unei vizite de lucru a deputaților la Roma

10:40

Armata israeliană a ”eliminat sau rănit 60%” dintre combatanţii Hamas, după nouă luni de război cu mişcarea islamistă palestiniană în Fâşia Gaza, un ”succes” militar, a anunţat în Knesset (Parlament) ministrul siraelian al Apărării Yoav Gallant, relatează AFP. DAY 277 (Still Defending️)ISRAEL-HamasWAR️ ISRAELI Defence Minister Yoav Gallant said that the ISRAELI ARMY has KILLED or … Articolul Israelul a ucis sau rănit 60% dintre combatanţii Hamas, anunţă în Parlament ministrul Apărării Yoav Gallant apare prima dată în Punctul pe i.